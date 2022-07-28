Владивосток, , 04:06 — REGNUM Сухогруз «Нарва» с экипажем 11 человек сел на мель в Приморском крае. Об этом 28 июля сообщила журналистам пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вид с маяка Балюзек на выход в Японское море Алексей Иванов © ИА REGNUM

Уточняется, что сухогруз «Нарва» сел на мель в районе бухты Преображение Японского моря. Оператором судна является ООО «Си-Виктори», порт приписки Владивосток.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло. В настоящее время транспортная прокуратура Приморского края проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель грузового судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутии признаны потерпевшими пассажиры севшего на мель теплохода «Метеор-235».

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии по факту происшествия с теплоходом возбудили уголовное дело