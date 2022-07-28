Москва, , 03:50 — REGNUM Подрядчика, который займётся развитием автоматизированной информационной системы оказания государственных услуг в электронном виде, Минпромторг России планирует определить 16 августа 2022 года. Стартует тендер с ценой 10 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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По контракту планируется аванс в размере 30% от стоимости. Работы, которые оплатят средствами федерального бюджета, должны завершить до начала декабря 2022 года.

В документации тендера упоминается, что среди прочего победителю «необходимо обеспечить автоматизацию процесса предоставления лицензированию сервисного обслуживания вооружения и военной техники в АИС ГУ Минпромторг», «осуществить модернизацию текущего порядка ведения национальной части реестра изготовителей и уполномоченных организаций, осуществляющих оформление электронных паспортов».

Напомним, ранее министерство также плотно занялось вопросом импортозамещения в авиапроме, для чего была объявлена серия многомиллиардных тендеров.