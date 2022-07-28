Пхеньян, 28 июля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Северная Корея готова мобилизовать свои силы ядерного сдерживания и дать отпор США и Южной Корее в случае нападения, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в свой речи по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Плакат КНДР

«Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», — заявил он.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР готова привести свои ядерные силы в режим боевой готовности, если Соединенные Штаты продолжат посягать на суверенитет и национальные интересы Пхеньяна. Также северокорейский лидер отметил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНДР предупредил Сеул об опасности начала «второй Корейской войны». В Пхеньяне указали, что совместные учения США и Южной Корее могут привести к эскалации обстановки на Корейском полуострове.