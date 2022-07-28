Кемерово, 28 июля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Итоги многомиллионного тендера подвели в управлении по транспорту и связи мэрии Новокузнецка. Поставкой партии трамваев для нужд города займётся АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», который стал единственным участником соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

Из-за участия лишь одного юрлица сам тендер признали не состоявшимся, а контракт с заводом будет подписан почти по максимальной (начальной) цене — за 879 397 199,96 рубля против 888 279 999,96 рубля. В карточке тендера он числится в стадии подписания поставщиком.

«По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям», — уточняется в документации.

Поставить для нужд города победитель должен 12 трамваев. Срок контракта — до 3 ноября 2023 года.

Напомним, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал о жалобах при определении поставщика троллейбусов. К тендеру вопросы возникли у одного из производителей. Жалобу в итоге признали не обоснованной.