Москва, , 03:15 — REGNUM Общая площадь природных пожаров на территории России за минувшие сутки увеличилась на 10 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Пожар Cameron Strandberg

В частности, 27 июля на российской территории действовали 103 очага возгорания. Их общая площадь оценивалась в 23 328 гектаров. За сутки удалось ликвидировать 23 из них на площади 2 793 гектара.

«На 00:00 мск 28 июля 2022 года на территории Российской Федерации действовало 127 лесных пожаров на площади 33 826 га, по которым проводились работы по активному тушению», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии, Республике Коми, Магаданской области, Хабаровском крае, а также в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. В ликвидации возгораний принимают участие 3 180 человек на 187 единицах спецтехники. Также к тушению пожаров привлекли 34 воздушных судна.