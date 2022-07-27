Аляска, США, 28 июля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Тела четырёх несовершеннолетних были обнаружены сотрудниками полиции в городе Фэрбэнкс на Аляске в США. Об этом 27 июля сообщило издание KCBD.

Niels Noordhoek Стрельба

Уточняется, что в полицию поступила информация о стрельбе в одном из жилых домов. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырёх погибших детей.

Расследованием было установлено, что трое детей были убиты четвёртым подростком. Отмечается, что все погибшие были друг другу братьями и сёстрами. При этом в доме находились ещё трое детей, которые не пострадали.

Расследование причин и обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина открыла стрельбу в аэропорту Далласа в американском штате Техас.