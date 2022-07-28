Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп собирается подать в суд на американскую телекомпанию CNN за систематическое распространение информации, которая «порочит его имя». Об этом политик написал 27 июля в социальных сетях.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

21 июля адвокаты экс-главы Белого дома направили руководству телеканала письмо с требованием изменить или отозвать такие публикации и сюжеты, либо извиниться за их распространение.

Кроме того, Трамп планирует предпринять «действия юридического характера» против других средств массовой информации, которые так же порочили его имя и вводили в заблуждение общественность относительно деятельности республиканца в ходе выборов президента США в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае суд американского штата Калифорния отклонил иск Дональда Трампа к компании Twitter. Политик требовал восстановить все его учетные записи в этой соцсети, которые были заморожены после его ухода с президентского поста.

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