Нью-Йорк, США, , 02:25 — REGNUM Совет Безопасности ООН осуждает недавнее нападение на сотрудников миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), говорится в заявлении совещательного органа.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об атаке в провинции Северное Киву, в результате которых погибли трое миротворцев. В Совбезе призвали власти ДР Конго начать срочное расследование инцидента и привлечь всех виновных к ответственности. Члены СБ ООН также напомнили, что умышленные атаки на миротворцев, согласно международному законодательству, могут быть отнесены к военным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением происшествия в ДР Конго выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Атака на офис миротворческой миссии ООН произошла во время протестов в городе Гома. В результате нападения погибли пятеро человек, включая троих миротворцев. Еще около 50 человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конго разгромили штаб-квартиру миротворцев ООН, есть убитые