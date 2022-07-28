Берлин, , 02:16 — REGNUM Письмо с предложением обдумать использование «Северного потока — 2» написали в правительство Германии власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море. Об этом 27 июля сообщило агентство DPA.

Северный поток — 2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению жителей острова Рюген, путь федерального правительства по отказу от российских энергоносителей является неверным. Авторы письма требуют задуматься об энергобезопасности Германии в долгосрочной перспективе, и если технически не получается использовать на 100% «Северный поток», то надо обдумать запуск «Северного потока — 2».

Письмо к федеральному правительству подписали бургомистры семи населённых пунктов острова Рюген, в их число вошли популярные у туристов Засниц, Бинц, Берген. Всего на острове проживает 67,5 тыс. человек. При этом финальные точки обеих российских газопроводов расположены возле города Грайфсвальд, на материковой части Германии, недалеко от острова.

Напомним, что, хотя строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено, правительство ФРГ уточнило, что не планирует его использовать, так как трубопровод не прошёл сертификацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия может запустить «Северный поток-2», но только по временной схеме.

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