Вашингтон, 28 июля, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году, несмотря на низкий уровень поддержки среди избирателей и членов американской Демпартии, заявила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — заявила она.

Ранее телеканал CNN представил результаты соцопроса. Согласно его данным, только 25% избирателей американской Демпартии поддерживают выдвижение Байдена кандидатом в президенты в 2024 году.

Также свой опрос проводила исследовательская служба Квиннипэкского университета. По ее данным, 54% сторонников демократов в США выступают против участия Байдена в президентских выборах. Отмечается, что у действующего главы Белого дома продолжает падать рейтинг внутри страны.