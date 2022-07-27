Вена, 28 июля, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над «Ливерпулем». Встреча, проходившая в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась со счетом 1:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Единственный мяч на 31-й минуте встречи забил 19-летний форвард «быков» и сборной Словении Беньямин Шешко. Результативной передачей отличился Ноа Окафор.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Мантль, ван дер Бремпт, Ульмер, Соле, Бернардо, Фернандо, Зайвальд, Кьергор, Сучич, Шешко, Окафор.

«Ливерпуль»: Адриан, Конате, Милнер, Гомес, Мабайя, Кейта, Джонс, Байсетич, Эллиотт, Нуньес, Карвалью.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 19-летнего словенца, однако руководство «Ред Булл Зальцбурга» отказывается отпускать своего вундеркинда.