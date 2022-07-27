Вашингтон, 28 июля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. США могут избежать рецессии из-за «высоких показателей», которые якобы наблюдаются в экономике страны, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции 27 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его мнению, говорить о рецессии в Соединенных Штатах не следует, поскольку существует очень много сфер в экономике, в которых все хорошо. Пауэлл отметил, что к числу таких секторов можно отнести рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля американский президент Джо Байден пообещал, что рецессии в экономике США не будет.