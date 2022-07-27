Бамако, 28 июля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. По меньшей мере пятнадцать военнослужащих и трое мирных жителей были убиты боевиками в результате двух нападений на юго-западе Мали, сообщили в пресс-службе малийской армии.

JM Мали

Первой атаке подверглась военная база в сельской коммуне Сонколо в районе Сегу. Здесь от рук террористов погибли шестеро военнослужащих. Еще двадцать пять получили ранения.

Кроме того, боевики напали на армейский лагерь в юго-западном городе Калумба, из-за чего были убиты девять солдат и трое мирных жителей. Еще одно нападение было совершено на военную базу в городе Мопти, но его удалось отбить без потерь.

В армии Мали также отметили, что после теракта в Сонколо удалось ликвидировать не менее 48 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в 70 км к востоку от малийской столицы террористы напали на контрольно-пропускной пункт Бамако, убив шестерых человек.