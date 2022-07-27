Мехико, 28 июля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Взрыв произошел на заводе по производству медицинских изделий в мексиканском штате Пуэбло, сообщает местная спасательная служба на официальной странице в Twitter.

mikegi Взрыв

«После взрыва на предприятии в районе Сан-Франсиско-Тотимеуакан, согласно окончательным подсчетам, 12 человек пострадали и один погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы, образовавшиеся в результате взрыва. Пока причина произошедшего не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на газовом заводе в американском городе Медфорде (штат Оклахома) произошел взрыв. При этом в первой половине июля 2022 года в США пожарами и взрывами были уничтожены четыре завода по сжижению газа.