Вашингтон, 28 июля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Стоимость биткоина выросла больше чем на 8% за сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже CoinDesk за 27 июля.

(сс) Andre Francois Биткоин

По данным платформы, за сутки торгов рост стоимости биткоина составил 8,43%. Цена криптовалюты колебалась от $20,6 тыс. до максимальной — $22,6 тыс. Общий объём торгов биткоина составил за сутки $714,34 млн.

На самой крупной бирже криптовалют Binance рост биткоина составил 8,3% — до $22,64 тыс. за сутки. Портал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалют по результатам торгов на более чем 20 биржах, сообщает о росте цены биткоина на 7,6% — в среднем до $22,47 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стоимость биткоина находится в коррекционном состоянии с июня текущего года.