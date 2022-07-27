Москва, 28 июля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. 27-летний фланговый атакующий защитник бразильского клуба «Интернасьонал» Мойзес Роберто Барбоза вылетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Об этом 27 июля сообщил агент бразильца Гильермо Миранда.

ФК ЦСКА

«Мойзес вылетел в Москву. Прилетает завтра», — цитирует агента защитника издание Sport24.

Мойзес выступает за «Интернасьонал» с 24 января 2022 года после перехода из клуба «Баийя Салвадор» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость латераля, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Мойзес принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.