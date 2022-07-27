Рабат, 28 июля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Власти Марокко решили продлить режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба марокканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Правительство на заседании в среду приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 30 сентября 2022 года в рамках усилий по пресечению распространения пандемии», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что режим ЧП продлевается для того, чтобы профильные ведомства могли более эффективно бороться с распространением инфекции. Он наделяет их полномочиями, которые позволяют вводить те или иные ограничительные меры по борьбе с COVID-19.

Впервые режим ЧП из-за коронавирусной инфекции в Марокко ввели 20 марта 2020 года. С тех пор ограничительные меры в королевстве продлевали неоднократно.