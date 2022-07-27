Осло, 28 июля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Цены на электричество в ряде регионов Норвегии достигли рекордного уровня, который составил 4,22 кроны (25,46 рубля) за киловатт. Об этом сообщает информационное бюро Europower со ссылкой на сведения биржи Nord Pool.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Лампочка

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда стоимость электроэнергии в королевстве достигла 3,95 кроны (около 24 рублей). Новое увеличение цены произошло в ценовой зоне NO2, которая включает такие регионы, как Телемарк, Агдер и южную часть Вестланна.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил, что если газопровод «Северный поток» не будет запущен, то это серьезно повлияет на цены на электроэнергию в Норвегии.