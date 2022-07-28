Москва, , 08:58 — REGNUM Российский сериал «На страже пляжа» режиссёра Акаки Сахелашвили получил дату премьеры. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

Антон Филипенко Кадр из телепередачи «Кино в деталях»

По данным источника, выход шоу состоится в августе 2022 года на стриминговом сервисе PREMIER. Сразу после премьеры в онлайн-кинотеатре сериал покажут на канале ТНТ.

Напомним, сериал «На страже пляжа» рассказывает о бывшем эксперте-криминалисте, который в результате подработки чистильщиком оказывается участником преступной схемы. Главные роли в проекте исполнили Антон Филипенко, Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков.

Читайте ранее в этом сюжете: Перезапуск «АйКарли» получит третий сезон