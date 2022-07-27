Вашингтон, 28 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Предположение о том, что президента США Джо Байдена могли умышленно заразить коронавирусом в рамках его недавней поездки в Саудовскую Аравию, является «полной нелепостью». Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

(сс) jlhervàs Джо Байден

В связи с этим, по словам чиновника, указанная гипотеза не заслуживает какого-либо внимания. Кирби также напомнил, что он не имеет полномочий обсуждать вопросы, связанные со здоровьем главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция была выявлена у Джо Байдена 21 июля. 26 июля агентство Reuters со ссылкой на личного врача президента распространило информацию о том, что американский лидер «почти полностью избавился» от симптомов COVID-19 и чувствует себя довольно хорошо, чтобы восстановить режим физических упражнений.