Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus продлил сериал «АйКарли» на третий сезон. Об этом сообщило издание Deadline.

Миранда Косгров Кадр из сериала «Возвращение АйКарли»

Ожидается, что в продолжении шоу к своим ролям вернутся Миранда Косгров, Джерри Трэйнор, Нэйтан Кресс, Лейси Мосли и Джейдин Триплетт. Съёмки нового сезона планируют начать в конце 2022 года, а его премьера намечена на 2023-й.

Напомним, оригинальная версия сериала «АйКарли» выходила с 2007 по 2012 год. Автором шоу является Дэн Шнайдер.

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