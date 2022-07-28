Вашингтон, 28 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Paramount Plus продлил сериал «АйКарли» на третий сезон. Об этом сообщило издание Deadline.

Кадр из сериала «Возвращение АйКарли» Миранда Косгров

Ожидается, что в продолжении шоу к своим ролям вернутся Миранда Косгров, Джерри Трэйнор, Нэйтан Кресс, Лейси Мосли и Джейдин Триплетт. Съёмки нового сезона планируют начать в конце 2022 года, а его премьера намечена на 2023-й.

Напомним, оригинальная версия сериала «АйКарли» выходила с 2007 по 2012 год. Автором шоу является Дэн Шнайдер.