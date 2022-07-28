Перезапуск «АйКарли» получит третий сезон
Вашингтон, 28 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Paramount Plus продлил сериал «АйКарли» на третий сезон. Об этом сообщило издание Deadline.
Кадр из сериала «Возвращение АйКарли»
Миранда Косгров
Ожидается, что в продолжении шоу к своим ролям вернутся Миранда Косгров, Джерри Трэйнор, Нэйтан Кресс, Лейси Мосли и Джейдин Триплетт. Съёмки нового сезона планируют начать в конце 2022 года, а его премьера намечена на 2023-й.
Напомним, оригинальная версия сериала «АйКарли» выходила с 2007 по 2012 год. Автором шоу является Дэн Шнайдер.