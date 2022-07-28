Минск, , 00:31 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 27 июля поздравила белорусских граждан с «Днëм независимости», хотя официально этот праздник отмечается в Белоруссии 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление Тихановской было размещено в еë официальном телеграм-канале.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

Политик напомнила, что 27 июля было датой празднования Дня независимости Белоруссии до укрепления у власти нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Почему этот день перестал быть праздником в Белоруссии? Потому что на референдуме 1996 года Лукашенко перенес День независимости на 3 июля. Так Белоруссия стала единственной постсоветской страной, где День независимости никак не связан с независимостью от СССР», — написала Тихановская.

Политик призналась, что раньше и сама не понимала важности 27 июля 1990 года для белорусской истории, но ошибалась. Белоруссию она сравнила со взрослой семьëй, которая не хочет от кого-либо зависеть и «жить в коммуналке с чужими людьми».

27 июля 1990 году была принята декларация «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики».