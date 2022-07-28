Сантьяго, , 00:22 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы на севере Чили в регионе Антофагаста, сообщает на своем сайте Национальный сейсмологический центр страны.

Чили (сс) Evelyn Proimos

Первоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясение в 5,8. Оно произошло в 52 км к северо-востоку от населенного пункта Калама. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 96 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое стало причиной гибели по меньшей мере одного человека.

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