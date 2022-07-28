Вашингтон, 28 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Лейбл Paper Route Empire опубликовал неизданный сингл покойного рэпера Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший) под названием Hall of Fame. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах.

Кадр из интервью для GQ Young Dolph

Представленная композиция рассказывает о желании музыканта записать совместную песню с Jay-Z (Шон Кори Картер), при этом заплатив последнему $2 млн. Стоит отметить, что Hall of Fame стала первой сольной работой Young Dolph, которую опубликовали его коллеги в 2022 году.

Напомним, Young Dolph скончался в результате вооружённого нападения 17 ноября 2021 года. При жизни рэпер успел записать семь студийных альбомов.