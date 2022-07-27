Киев, , 23:43 — REGNUM Украина в будущем должна стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы, заявил вечером 27 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это станет возможно благодаря внутреннему производству электричества в стране.

«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы… Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен просить у США «газовый ленд-лиз», так как страна не сможет самостоятельно пережить ближайший отопительный сезон.

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