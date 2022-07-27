Зеленский заявил, что Украина станет гарантом энергобезопасности Евросоюза
Киев, 27 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Украина в будущем должна стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы, заявил вечером 27 июля президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, это станет возможно благодаря внутреннему производству электричества в стране.
«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы… Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества», — заявил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен просить у США «газовый ленд-лиз», так как страна не сможет самостоятельно пережить ближайший отопительный сезон.