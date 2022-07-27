Киев, 27 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Украина в будущем должна стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы, заявил вечером 27 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, это станет возможно благодаря внутреннему производству электричества в стране.

«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы… Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен просить у США «газовый ленд-лиз», так как страна не сможет самостоятельно пережить ближайший отопительный сезон.