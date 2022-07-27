Стамбул, Турция, 27 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. 27 июля киевское «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 обыграло «Фенербахче» со счетом 2:1. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитые мячи: Виталий Буяльский (57’ Томаш Кендзера) — 0:1, Аттила Салаи (89’ Линкольн) — 1:1, Александр Караваев (114’ Константин Вивчаренко) – 1:2.

На матче работала итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Доменико Рокка.

Статистика матча («Фенербахче»/ «Динамо»)

Удары 19/14

Удары в створ 8/5

Владение 54%/46%

Угловые 7/4

Нарушения 15/18

Составы команд:

«Фенербахче»: Байындыр, Кадиоглу, Осайи-Сэмюэл, Тиссеран (Линкольн, 85’), Салаи, Аран (Новак, 95’), Росси, Кахведжи (Мор, 46’), Юксек, Валенсия (Дурсун, 77’), Кинг (Креспо, 63’).

«Динамо»: Бущан, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 106’), Кендзера (Караваев, 91’), Сидорчук (Андриевский, 106’), Вербич (Ванат, 38’), Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 67’), Беседин (Шепелев, 67’).