Киевское «Динамо» выбило «Фенербахче» из Лиги чемпионов УЕФА
Стамбул, Турция, 27 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. 27 июля киевское «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 обыграло «Фенербахче» со счетом 2:1. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Забитые мячи: Виталий Буяльский (57’ Томаш Кендзера) — 0:1, Аттила Салаи (89’ Линкольн) — 1:1, Александр Караваев (114’ Константин Вивчаренко) – 1:2.
На матче работала итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Доменико Рокка.
Статистика матча («Фенербахче»/ «Динамо»)
Удары 19/14
Удары в створ 8/5
Владение 54%/46%
Угловые 7/4
Нарушения 15/18
Составы команд:
«Фенербахче»: Байындыр, Кадиоглу, Осайи-Сэмюэл, Тиссеран (Линкольн, 85’), Салаи, Аран (Новак, 95’), Росси, Кахведжи (Мор, 46’), Юксек, Валенсия (Дурсун, 77’), Кинг (Креспо, 63’).
«Динамо»: Бущан, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 106’), Кендзера (Караваев, 91’), Сидорчук (Андриевский, 106’), Вербич (Ванат, 38’), Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 67’), Беседин (Шепелев, 67’).