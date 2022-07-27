Милан, Италия, 27 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. 27 июля итальянский «Милан» в рамках товарищеской встречи разгромил австрийский клуб «Вольфсберг» со счетом 5:0. Встреча проходила в Клагенфурте (Австрия) на стадионе «Вертерзее».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Рафаэл Леау (39’ Давиде Калабрия), Анте Ребич (41’ Ясин Адли), Джуниор Мессиас (57’), Ясин Адли, Маттео Габбиа (66’ Фоде Балло-Туре). Единственную желтую карточку на восьмой минуте получил игрок «Вольсберга» Николас Верастчинг.

Стартовые составы команд:

«Вольфсберг»: Гульбауэр, Шерцер, Верастчинг, Баумгартнер, Новак, Лочошвили, Ляйтгеб, Омич, Бойке, Визингер, Вергос.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Эрнандес, Томори, Беннасер, Адли, Леау, Крунич, Салемакерс, Ребич.