Москва, , 23:29 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократился на 1,8%. Об этом 27 июля сообщает Росстат.

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В целом за I полугодие 2022 года промышленное производство в стране выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в июне снижение объемов производства в годовом выражении показали три из четырех секторов промышленного производства, учитываемых при расчете показателя. Речь идёт об обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Позитивную динамику продемонстрировали лишь отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, в которых рост составил 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,3% в годовом выражении.

Обрабатывающие отрасли в июне показали рост на 4,9% по сравнению с маем, но сократились на 4,5% в годовом выражении.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения снизили объёмы в месячном выражении на 13,1%, а в годовом — на 0,2%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений сократились на 7,2% и 14,2% соответственно.