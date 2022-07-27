Киев, , 23:29 — REGNUM Украинское руководство готово одобрить нанесение армией ударов по территории России, заявил 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что Киев считает возможным атаковать те объекты на территории России, откуда происходили удары ВС РФ по украинским объектам. По словам чиновника, «рука не дрогнет» — если это «будет необходимо».

Также Данилов сослался на заявление украинского президента Владимира Зеденского, который говорил, «что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идёт».

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