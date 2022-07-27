Киев, 27 июля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Украинское руководство готово одобрить нанесение армией ударов по территории России, заявил 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он заявил, что Киев считает возможным атаковать те объекты на территории России, откуда происходили удары ВС РФ по украинским объектам. По словам чиновника, «рука не дрогнет», если это «будет необходимо».

Также Данилов сослался на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который говорил, «что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идёт».

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