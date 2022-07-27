Москва, 27 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Сокращение поставок российской нефти в Китай приведет к росту цен на неё на глобальном рынке. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя законопроект о санкциях в отношении КНР за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если в силу каких-то причин уменьшится объем поставок российской нефти в Китай, то это приведет к росту цен. В этом сомневаться не приходится. И если цена пойдет вверх, это будет не плохо с точки зрения выгодности российского экспорта», — сказал Колташов.

По его словам, реальную угрозу для экспорта российской нефти представляют не столько санкции в отношении Китая за её покупку, сколько меры воздействия США на страны, которые располагают большим флотом танкеров для перевозки «черного золота».

«Вот им США могут устроить неприятности. Но понимая, что цены вырастут, американцы на такое, скорее всего, не пойдут», — отметил Колташов.