Москва, 27 июля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. 29-летний уругвайский фланговый защитник «Динамо» Диего Лаксальт пока не планирует покидать московский клуб, несмотря на предложения со стороны зарубежных команд.

Soccer.ru Диего Лаксальт

«Диего и его семье очень комфортно в Москве. Они всем довольны. Он не думает о том, чтобы покинуть Россию. Уругваец расстроен, что «Динамо» покинули его друзья. Однако он верит, что клуб усилится, чтобы решать серьезные задачи», — цитирует агента Лаксальта издание Sport24.

В прошедшем сезоне Диего Лаксальт из-за травмы принял участие лишь в 14 матчах регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.

Лаксальт выступает за «Динамо» с 1 июля 2021 года после перехода из «Милана» за 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение уругвайца с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.