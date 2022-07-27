Химки, Московская область, 27 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что 25-летний сербский опорный полузащитник Неманья Главчич покинет российский клуб.

ФК «Химки»

«Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с футболистом. Он — молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл», — заявил Терюшков.

В прошедшем сезоне Неманья Главчич принял участие в 14 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными передачами. Суммарно на поле сербский футболист провел 507 минут.

Главчич выступает за «Химки» с 18 января 2022 ода после перехода из «Славена» за 120 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 750 тысяч евро.