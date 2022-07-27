Скопье, 27 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Правительство США 27 июля приняло постановление о выделении Северной Македонии дополнительных средств в размере 4 млн долларов США на установление верховенства права.

Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии назвали это постановление свидетельством плодотворности диалога с США и построения стратегического партнерства.

Напомним, 2 июня в США прошла встреча делегации МИД Северной Македонии с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, что ознаменовало начало стратегического диалога сторон.