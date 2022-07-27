Скопье, , 23:35 — REGNUM Парламент Северной Македонии 27 июля одобрил протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. «Против» проголосовали два депутата, «за» — 103.

Флаг Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония вступила в НАТО и стала его 30-м членом 27 марта 2020 года. Страна впервые ратифицирует протокол о вступлении в НАТО новых членов.

На данный момент протокол ратифицировали парламенты 18 стран НАТО. Напомним, Северная Македония 19 июля начала переговоры о вступлении в Европейский союз.

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