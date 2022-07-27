Москва, 27 июля 2022, 23:04 — REGNUM Военно-строительный комплекс Минобороны России продолжает восстановление и строительство жизненно важных объектов Донбасса, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Донецкой Народной Республике:
в Мариуполе — первой очереди жилого микрорайона (12 жилых домов на 1 011 квартир, срок завершения строительства — сентябрь–ноябрь 2022 г.) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи – декабрь 2022 г.);
многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест (срок сдачи — сентябрь 2022 г.);
патологоанатомического корпуса с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи — октябрь 2022 г.);
мемориального комплекса «Саур-Могила» (спланировано открытие — сентябрь 2022 г.);
в Волновахе — водовода протяженностью более 20 км (срок сдачи — сентябрь 2022 г.)», — сказал Михаил Мизинцев.
«В Луганской Народной Республике:
в Луганске — многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест (срок сдачи — октябрь 2022 г.);
в Ровеньках — водовода протяженностью более 40 км (срок сдачи — октябрь 2022 г.)», - добавил он.
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