Москва, 27 июля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Военно-строительный комплекс Минобороны России продолжает восстановление и строительство жизненно важных объектов Донбасса, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Строители

«В Донецкой Народной Республике:

в Мариуполе — первой очереди жилого микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства — сентябрь–ноябрь 2022 г.) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 г.);

многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест (срок сдачи — сентябрь 2022 г.);

патологоанатомического корпуса с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи — октябрь 2022 г.);

мемориального комплекса «Саур-Могила» (спланировано открытие — сентябрь 2022 г.);

в Волновахе — водовода протяженностью более 20 км (срок сдачи — сентябрь 2022 г.)», — сказал Михаил Мизинцев.

«В Луганской Народной Республике:

в Луганске — многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест (срок сдачи — октябрь 2022 г.);

в Ровеньках — водовода протяженностью более 40 км (срок сдачи — октябрь 2022 г.)», — добавил он.