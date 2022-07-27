Вашингтон, 27 июля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 26 июля провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Косово Вьосой Османи.

Twitter.comSecBlinken Энтони Блинкен

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Госдепа поблагодарил Косово за помощь в предоставлении временного убежища политическим беженцам из Афганистана и лояльность на фоне украинского кризиса. Политик назвал Косово «непоколебимым и важным партнером США».

Напомним, 27 июля Косово и США подписали соглашение по энергетике, согласно которому Косово получит 200 млн долларов инвестиций.

В ходе встречи Османи заявила, что независимость Косово является необратимым фактом и в Приштине будут сотрудничать с США и другими демократическими странами, что будет усилено принятием Косово в евроатлантические структуры.