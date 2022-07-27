Москва, , 23:08 — REGNUM Художник Никас Сафронов отреагировал на попытки срыва выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко за рубежом. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 27 июля.

Анна Нетребко Manfred Werner

«Срыв её концертов только из-за того, что она российская певица, — безумие и глупость. Всё равно как если бы мы сегодня перестали читать Драйзера, О. Генри, Шекспира. Или Гоголя и Шевченко — и сожгли бы их книги потому, что они — украинские писатели», — заявил художник. Он также добавил, что представители культуры не должны страдать от действий властей своих стран, поскольку занимаются другой деятельностью.

Ранее концерт Анны Нетребко в немецком Регенсбурге попытались сорвать. Позднее артистка рассказала, что выступление всё же состоялось, а в зрительном зале присутствовало более трёх тыс. человек.

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