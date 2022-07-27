Москва, 27 июля 2022, 23:08 — REGNUM Художник Никас Сафронов отреагировал на попытки срыва выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко за рубежом. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 27 июля.
«Срыв её концертов только из-за того, что она российская певица, — безумие и глупость. Всё равно как если бы мы сегодня перестали читать Драйзера, О. Генри, Шекспира. Или Гоголя и Шевченко — и сожгли бы их книги потому, что они — украинские писатели», — заявил художник. Он также добавил, что представители культуры не должны страдать от действий властей своих стран, поскольку занимаются другой деятельностью.
Ранее концерт Анны Нетребко в немецком Регенсбурге попытались сорвать. Позднее артистка рассказала, что выступление всё же состоялось, а в зрительном зале присутствовало более трёх тыс. человек.
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