Сургут, Югра, , 22:59 — REGNUM В Югре задержанный по подозрению в краже житель Сургута объявил голодовку в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что заключённый объявил голодовку из-за несогласия с решением суда, оставившим его под стражей.

«Пьёт только воду, за состоянием его здоровья следят медики», — заявил источник издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области устанавливаются обстоятельства бунта, который устроили заключённые изолятора временного содержания. Задержанные повредили камеры видеонаблюдения и мебель.

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