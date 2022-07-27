Сургут, Югра, 27 июля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Югре задержанный по подозрению в краже житель Сургута объявил голодовку в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на собственный источник.

Pixabay.com В заключении

Отмечается, что заключённый объявил голодовку из-за несогласия с решением суда, оставившим его под стражей.

«Пьёт только воду, за состоянием его здоровья следят медики», — заявил источник издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области устанавливаются обстоятельства бунта, который устроили заключённые изолятора временного содержания. Задержанные повредили камеры видеонаблюдения и мебель.