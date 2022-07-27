Рига, 27 июля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра и ливней полегло около 20% посевов зерновых культур Латвии, сообщил порталу LETA председатель правления организации «Крестьянский Сейм» Майра Дзелзкалею-Бурмистре.

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Полегание зерновых сказывается на урожае: развитие зерновых замедляется, а само зерно получается ниже качеством. Такие зерновые можно использовать в скотоводстве в качестве корма, но не для производства продуктов питания. Кроме того, полегание сказывается и на работах по уборке зерновых: сбор урожая идет медленнее, зерна более влажные, из-за чего приходится вкладывать больше средств в их сушку.

По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, точный объем убытков удастся подсчитать после сбора урожая, который начнется в августе нынешнего года. Предварительная сумма убытков, о которых сообщают фермеры, на данный момент составляет около 3 млн евро.

Латвийские страховые компании уже получили около 300 заявлений фермеров о компенсации убытков, нанесенных полям ливнями и бурями, заявлений будет больше.