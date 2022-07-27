Скопье, 27 июля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1 828 образцов выявлено 897 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 210 — повторных. Также в стране зарегистрировано 638 случаев выздоровления и два летальных исхода. Об этом 27 июля сообщает министерство здравоохранения республики. Отметим, что, несмотря на угрожающую динамику, тестирование на коронавирус в стране проходит менее активно, чем в соседних Албании и Косово.

Hristina Dojcinova Международный аэропорт Скопье

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 325 279 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9 363, выздоровели 311 015 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4 901. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.