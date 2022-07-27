Рига, , 22:54 — REGNUM

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В среду, 27 июля, в Латвии прошла первая за несколько последних лет забастовка медиков и медицинских работников. Об этом сообщил местный портал press. lv.

Забастовка носит предупредительный характер, отметили в Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, поэтому в ней было задействовано чуть более ста работников отрасли. Все они приняли участие в пикете у здания министерства здравоохранения республики.

Подчеркивается, что целью забастовки было предупредить правительство и парламент страны об ухудшении положения медработников страны, а не парализовать систему здравоохранения. Поэтому было сделано все, чтобы прием пациентов осуществлялся в прежнем режиме и оказывалась вся неотложная медицинская помощь.

В профсоюзе сообщили, что если минздрав и власти страны не обратят внимание на призывы медработников, встанет вопрос о бессрочной и общенациональной забастовке.