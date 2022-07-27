Москва, , 22:51 — REGNUM Российские отряды разминирования обезвредили в республиках Донбасса около 145 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Растяжка. Мина

За последние сутки ими было обнаружено и нейтрализовано почти шесть тыс. взрывоопасных предметов.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 5716,77 га территории (за сутки — 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 144 976 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 5963», — рассказал Мизинцев.

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