Рим, 27 июля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Италия сможет полностью отказаться от российского газа во второй половине 2024 года, заявил 27 июля министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

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Для достижения этой цели необходимо «энергосбережение» и наращивание закупок у других производителей, отметил он.

Ранее власти Италии сообщили, что в 2022 году доля российского газа в общей структуре потребления снизилась с 40% до 25%.