Скопье, 27 июля 2022, 22:50 — REGNUM Правительство Северной Македонии 26 июля приняло постановление о росте заработной платы работников министерства внутренних дел на 5%.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мера начнет действовать в сентябре 2022 года. Ранее был произведен рост минимального размера оплаты труда и повышены заработные платы отдельных категорий государственных работников.
Заседание правительства началось с минуты молчания в память о жертвах землетрясения 26 июля 1963 года в Скопье, в ходе которого погибли 1070 человек, а 75% зданий в городе были разрушены или получили повреждения.
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