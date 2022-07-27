Скопье, 27 июля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 26 июля приняло постановление об увеличении заработной платы работников министерства внутренних дел на 5%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оклад иконы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мера начнет действовать в сентябре 2022 года. Ранее был произведен рост минимального размера оплаты труда и повышены заработные платы отдельных категорий государственных работников.

Заседание правительства началось с минуты молчания в память о жертвах землетрясения 26 июля 1963 года в Скопье, в ходе которого погибли 1070 человек, а 75% зданий в городе были разрушены или получили повреждения.